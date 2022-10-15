Какие фрукты можно есть людям с сахарным диабетом?

Рассказываем, что можно есть при сахарном диабете, чтобы избежать ухудшения самочувствия.

Фрукты не только вкусны, но и полезны за счет содержания клетчатки и важных для организма микроэлементов. Но при этом в некоторых из них достаточно много сахара. Это вызывает вопрос: все ли фрукты одинаково полезны для тех, кто страдает диабетом?

Сахарный диабет — эндокринное заболевание, сопровождающееся повышенным уровнем глюкозы в крови. На данном этапе развития современной медицины диабет является неизлечимым недугом, но это состояние можно контролировать.

Что такое гликемический индекс?

Гликемический индекс (ГИ) — показатель по шкале от 1 до 100 продуктов, которые способствуют быстрому повышению уровня сахара в крови. Продукты питания, имеющие высокий ГИ, усваиваются гораздо быстрее, чем с более низким показателем. Но при этом употребление еды с низким ГИ помогает контролировать уровень сахара в крови, что особенно важно для пациентов с диабетом. Наибольший уровень ГИ у зерновых и продуктов, содержащих крахмал.

Фрукты с низким гликемическим индексом

Фрукты. Фото Global Look Press

К фруктам, рекомендованным к употреблению людям, страдающим сахарным диабетом, относятся:

яблоки;

авокадо;

бананы;

вишня

грейпфрут;

виноград;

киви;

нектарины;

апельсины;

персики;

груши;

сливы.

Данные продукты имеют ГИ до 55. Также к списку можно добавить такие ягоды, как клубника и малина.

Польза фруктов для пациентов с диабетом

Употребление фруктов в достаточном количестве помогает снизить риск развития ожирения. Набор избыточной массы тела связан с диабетом второго типа. В связи с этим врачи, как правило, рекомендуют людям с диабетом не отказываться от употребления фруктов при отсутствии аллергических проявлений.

При этом немаловажную роль играет способ приготовления фруктов. Свежие и замороженные продукты несут в себе гораздо больше пользы для здоровья, нежели обработанные. Консервированные фрукты с добавлением сахара, фрукты и ягоды в шоколаде не оказывают благотворного воздействия на состояние организма, особенно при наличии сахарного диабета. Это же относится к сокам, фруктовым смесям и пюре. Такого рода продукты лучше приготовить самостоятельно непосредственно перед употреблением. Сок или пюре можно сделать в домашних условиях без добавления сахара.

Разумное употребление фруктов в целом оказывает благоприятное воздействие на течение диабета. Клетчатка в их составе помогает замедлить всасывание сахара и контролировать его уровень в крови.

Людям с сахарным диабетом, как и всем остальным, важно питаться сбалансированно. Разумный подход в питании помогает держать вес под контролем, обеспечивая организм полезными нутриентами. Фрукты насыщены питательными веществами и витаминами, которые необходимы организму человека для нормального функционирования. Фрукты, имеющие высокий гликемический индекс, например манго, показаны к употреблению нечасто и в умеренных количествах.

Сколько фруктов можно при диабете?

Нутрициолог Наталья Эйшнер рекомендует питаться по правилу здоровой тарелки. Во время каждого основного приема пищи половину тарелки должны заполнять овощи и фрукты. Вторая половина — белки, жиры и углеводы. Желательно, чтобы люди, страдающие диабетом, отдавали предпочтение тем фруктам и овощам, которые имеют низкий гликемический индекс.

Важно при данном заболевании не заниматься самолечением. Необходимо своевременно обратиться за врачебной помощью. Профилактика и методы коррекции, включающие контроль за качеством питания, способны значительно улучшить самочувствие пациентов с сахарным диабетом.