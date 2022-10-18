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Как распознать диабет на ранних стадиях?

Светлана Бутова
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Первые признаки сахарного диабета.
Фото Global Look Press
Обнаружение сахарного диабета на ранних стадиях снижает риск развития осложнений.
Фото Global Look Press
Ожирение является одним из факторов, способных привести к развитию сахарного диабета.
Фото Global Look Press
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Описываем ранние признаки сахарного диабета второго типа.

«Диабет второго типа — это эндокринное заболевание, которое характеризуется нарушением обменных процессов в организме и проявляется увеличением уровня сахара в крови. На ранних этапах данного заболевания симптомы могут быть неярко выраженными. В связи с этим не все пациенты сразу осознают, что они больны. В то время как своевременная диагностика снижает риск возможных последующих осложнений», — комментирует врач Елена Титаренко.

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Сахарный диабет второго типа, или инсулинонезависимый, — это патология, при которой инсулин вырабатывается в достаточном количестве, но ткани организма по каким-либо причинам утрачивают чувствительность к нему.

Ранние симптомы сахарного диабета второго типа

Первые признаки данного эндокринного заболевания могут включать:

1. Частые позывы к мочеиспусканию. Во время повышения уровня сахара в крови мочевыделительная система пытается снизить его содержание. В некоторых случаях это приводит к учащенному мочеиспусканию в ночное время суток.

2. Возникает чувство жажды. Из-за учащения мочеиспускания организм теряет много жидкости, что, в свою очередь, вызывает ощущение сухости во рту и чувство жажды. Данное явление может стать предвестником обезвоживания.

Обнаружение сахарного диабета на ранних стадиях снижает риск развития осложнений. Фото Global Look Press
Обнаружение сахарного диабета на ранних стадиях снижает риск развития осложнений.
Фото Global Look Press

3. Ощущение голода связано с тем, что люди с сахарным диабетом не получают достаточно энергии из пищи. Это происходит даже в том случае, если человек не так давно поел и промежуток между приемами пищи небольшой.

4. Чувство сильной усталости вызвано нехваткой энергии и недостаточным поступлением питательных веществ.

5. Ухудшение качества зрения. Развитие сахарного диабета повреждает кровеносные сосуды глаз, что может привести к размытому зрению. Если диабет не лечить, повреждение кровеносных сосудов может стать более серьезным и привести к потере зрения.

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6. Медленное заживление порезов и ран связано с тем, что высокий уровень сахара в крови может нарушить функционирование кровеносных сосудов в организме. Это ухудшает кровообращение в них. Поэтому мелкие и незначительные поражения кожи, раны и порезы могут долго заживать. Это чревато инфицированием глубоко лежащих тканей.

7. Онемение, боль в конечностях. Повышение уровня сахара в крови оказывает пагубное воздействие не только на сосуды, но и на нервы. Люди, страдающие сахарным диабетом второго типа, отмечают, что чувствуют покалывание и онемение в руках или ногах.

8. Чувство зуда может возникнуть не только на кожных покровах, но и на слизистых оболочках глаз, половых органов. В локализации пораженного участка ощущается зуд, который иногда сопровождается гиперемией.

В случае обнаружения у себя каких-либо из вышеперечисленных симптомов следует обратиться к врачу.

Ожирение является одним из факторов, способных привести к развитию сахарного диабета. Фото Global Look Press
Ожирение является одним из факторов, способных привести к развитию сахарного диабета.
Фото Global Look Press

Значимость ранней диагностики

Выявление первых признаков сахарного диабета второго типа на ранних стадиях позволяет быстрее диагностировать заболевание и начать лечение. Соответствующая терапия, изменение образа жизни и контроль уровня сахара в крови могут значительно улучшить состояние пациента и снизить риск развития осложнений.

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Факторы риска развития сахарного диабета второго типа

Сахарный диабет второго типа может развиться у любого человека. Но при этом существуют некоторые факторы, повышающие риск возникновения данного заболевания. К ним относятся:

  • ведение малоподвижного образа жизни;

  • наличие избыточной массы тела и ожирения;

  • нарушение основ правильного питания;

  • наличие в семейном анамнезе сахарного диабета;

  • наличие преддиабета и другие.

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