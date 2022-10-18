Как распознать диабет на ранних стадиях?

Описываем ранние признаки сахарного диабета второго типа.

«Диабет второго типа — это эндокринное заболевание, которое характеризуется нарушением обменных процессов в организме и проявляется увеличением уровня сахара в крови. На ранних этапах данного заболевания симптомы могут быть неярко выраженными. В связи с этим не все пациенты сразу осознают, что они больны. В то время как своевременная диагностика снижает риск возможных последующих осложнений», — комментирует врач Елена Титаренко.

Сахарный диабет второго типа, или инсулинонезависимый, — это патология, при которой инсулин вырабатывается в достаточном количестве, но ткани организма по каким-либо причинам утрачивают чувствительность к нему.

Ранние симптомы сахарного диабета второго типа

Первые признаки данного эндокринного заболевания могут включать:

1. Частые позывы к мочеиспусканию. Во время повышения уровня сахара в крови мочевыделительная система пытается снизить его содержание. В некоторых случаях это приводит к учащенному мочеиспусканию в ночное время суток.

2. Возникает чувство жажды. Из-за учащения мочеиспускания организм теряет много жидкости, что, в свою очередь, вызывает ощущение сухости во рту и чувство жажды. Данное явление может стать предвестником обезвоживания.

Обнаружение сахарного диабета на ранних стадиях снижает риск развития осложнений. Фото Global Look Press

3. Ощущение голода связано с тем, что люди с сахарным диабетом не получают достаточно энергии из пищи. Это происходит даже в том случае, если человек не так давно поел и промежуток между приемами пищи небольшой.

4. Чувство сильной усталости вызвано нехваткой энергии и недостаточным поступлением питательных веществ.

5. Ухудшение качества зрения. Развитие сахарного диабета повреждает кровеносные сосуды глаз, что может привести к размытому зрению. Если диабет не лечить, повреждение кровеносных сосудов может стать более серьезным и привести к потере зрения.

6. Медленное заживление порезов и ран связано с тем, что высокий уровень сахара в крови может нарушить функционирование кровеносных сосудов в организме. Это ухудшает кровообращение в них. Поэтому мелкие и незначительные поражения кожи, раны и порезы могут долго заживать. Это чревато инфицированием глубоко лежащих тканей.

7. Онемение, боль в конечностях. Повышение уровня сахара в крови оказывает пагубное воздействие не только на сосуды, но и на нервы. Люди, страдающие сахарным диабетом второго типа, отмечают, что чувствуют покалывание и онемение в руках или ногах.

8. Чувство зуда может возникнуть не только на кожных покровах, но и на слизистых оболочках глаз, половых органов. В локализации пораженного участка ощущается зуд, который иногда сопровождается гиперемией.

В случае обнаружения у себя каких-либо из вышеперечисленных симптомов следует обратиться к врачу.

Ожирение является одним из факторов, способных привести к развитию сахарного диабета. Фото Global Look Press

Значимость ранней диагностики

Выявление первых признаков сахарного диабета второго типа на ранних стадиях позволяет быстрее диагностировать заболевание и начать лечение. Соответствующая терапия, изменение образа жизни и контроль уровня сахара в крови могут значительно улучшить состояние пациента и снизить риск развития осложнений.

Факторы риска развития сахарного диабета второго типа

Сахарный диабет второго типа может развиться у любого человека. Но при этом существуют некоторые факторы, повышающие риск возникновения данного заболевания. К ним относятся: