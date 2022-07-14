Топ-5 продуктов, которые запрещены при диабете

От чего стоит отказаться диабетикам.

Сахарный диабет является очень распространенной хронической болезнью среди людей. В мире насчитывается около 300 миллионов человек, страдающих данной проблемой. Заболевшим приходится тщательно следить за своим питанием. Расскажем, от каких продуктов стоит отказаться, если у вас диабет.

Сахарный диабет включает в себя ряд эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы в организме. Что, в свою очередь, образует недостаток инсулина в крови, из-за чего увеличивается уровень глюкозы, данный процесс называется гипергликемией.

Диабет бывает разных типов. Но распространен больше диабет второго типа — им страдают 90% из всех, кому поставлен данный диагноз. Такие люди не нуждаются в инсулине, но им необходимы гормональные и лекарственные препараты, и, главное, они должны соблюдать строгую диету и следить за уровнем сахара в крови. Есть ряд продуктов, которые им не рекомендованы для употребления.

Мед

Мед. Фото Global Look Press

Мед, как и все продукты, которые имеют в составе много сахара, запрещен диабетикам, даже несмотря на то, что он считается естественным продуктом без обработки, богат витаминами и минералами, в отличие от десертов.

Пчелиный мед в составе имеет большую дозу глюкозы и фруктозы. Данные сахара являются простейшими концентрированными углеводами. В 18 г (одна ст. л.) содержится около 17 г углеводов. Так, 75 г пчелиного продукта повышают уровень глюкозы и инсулина у здоровых людей в течение 30 минут. У страдающих сахарным диабетом данные показатели еще больше увеличиваются.

Данный продукт некоторые врачи разрешают пациентам с СД, однако в умеренных количествах и редко. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Кукуруза

Кукуруза. Фото Global Look Press

Кукуруза имеет гликемический индекс, равный 70,2 ед. (например, сладкая творожная масса имеет 80 ед.) за счет высокого уровня углеводов в составе. Из-за данного показателя кукуруза запрещена людям с диабетом. Это относится и к производным продуктам из кукурузы: хлопья (85 ед. ГИ), мюсли (85 ед. ГИ), попкорн (55 ед. ГИ), консервированная кукуруза (59 ед. ГИ), вареные початки (70 ед ГИ), каша (42 ед. ГИ). Самый вредный продукт из кукурузы — консервированная в банках, она содержит много сахара и консервантов.

Особенно кукуруза противопоказана тем диабетикам, у которых есть предрасположенность к чрезмерной свертываемости крови, тромбофлебиту, язве желудка.

Вареная свекла

Свекла. Фото Global Look Press

Свекла богата клетчаткой и глюкозой, витаминами группы В, антоцианами, каротиноидами, белками, аминокислотами, яблочной и щавелевой кислотами, а также имеет обширный состав макро- и микроэлементов. Данный корнеплод обладает мочегонным и слабительным эффектом. Также она повышает уровень глюкозы в крови, как картофель и тыква. Примечательно, что именно у вареной свеклы гликемический индекс дважды превышает этот показатель в сыром виде.

Поэтому свекла не рекомендована в пищу людям с данным заболеванием.

Белый рис

Белый рис. Фото Global Look Press

Рис является источником сложных углеводов, а также клетчатки, витаминов группы В, минералов: калия, кальция, магния, цинка, селена, меди, марганца, железа, фосфора и натрия. Это крупа с высоким гликемическим индексом из-за большого количества углеводов (в одной порции белого риса насчитывается от 45 до 90 г.), что приводит к большому уровню глюкозы в крови. Самый высокий уровень ГИ имеет белый шлифованный рис, примерно 89 ед. Помимо этого, чем больше рис подвергался обработке, тем менее полезен он будет, так как лишается многих полезных элементов в данном процессе.

Белый рис лучше заменить на коричневый, киноа, ячмень или булгур.

Баранина

Баранина. Фото Global Look Press

Многие сорта мяса и рыбы входят в ежедневный рацион людей с сахарным диабетом. Причина — низкий уровень углеводов. Однако врачи советуют отказаться от баранины из-за ее высокой жирности. Насыщенные жиры способны увеличить инсулинорезистентность из-за чего затрудняется регуляция уровня глюкозы. Употребление данного вида мяса может вызвать различные патологии у диабетиков.

Немаловажным является и способ приготовления. Строго запрещено употреблять в копченом, соленом и жареном виде. Эта рекомендация относится и к остальным видам мяса и рыбы. Таким способом приготовленное мясо повышает также уровень плохого холестерина, которые, в свою очередь, сужают и закупоривают артерии, приводя к развитию инфаркта миокарда и инсульта.