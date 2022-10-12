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12 октября, 16:00

Что вызывает раздражительность?

Светлана Бутова
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Что вызывает раздражительность?
Фото Global Look Press
Какие факторы влияют на раздражительность?
Фото Global Look Press
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Выясняем, какие факторы являются триггерами раздражительности.

В современном мире раздражительность может быть свойственна многим людям. Темп жизни, нагрузка на работе, бытовые проблемы иногда заставляют понервничать даже самого спокойного человека. При этом не следует относиться к раздражительности как к само собой разумеющемуся факту. Зачастую за этим проявлением кроются вполне конкретные причины, связанные с состоянием здоровья. Проявление раздражительности при тех обстоятельствах, которые ранее не вызывали подобной реакции, делает человека более уязвимым к стрессу. В некоторых случаях раздражительность — сигнал организма о неполадках с физическим или психическим здоровьем.

Повышенной раздражительности нередко сопутствуют:

  • нарушение концентрации внимания;

  • повышенное потоотделение;

  • учащенный пульс;

  • учащенный и поверхностный тип дыхания.

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Стрессовые ситуации

Эмоциональное напряжение является одной из основных причин возникновения раздражительности. Имеют значение не просто стрессовые ситуации, а скорее ответная реакция организма на них, связанная с выбросом гормонов. Сам по себе стресс — это отчасти нормальное явление, но его длительность и затяжной характер способны приводить к нежелательным последствиям со стороны работы внутренних органов и систем. Это чревато не просто повышенной раздражительностью, но и эмоциональным истощением.

Депрессия

Депрессивное состояние в качестве симптома может появиться при многих патологиях. Для подобного типа нарушения характерны подавленность, усталость и раздражительность, причем последнее является одним из явных симптомов депрессии. Не все люди, имеющие склонность к депрессивному состоянию или начальной стадии данного недуга, имеют одинаковые симптомы. Однако следует обратиться к специалисту, если в течение продолжительного периода времени обнаружены следующие признаки:

  • ощущение безнадежности;

  • отсутствие полного интереса к тому, чем ранее занимались с удовольствием;

  • нарушение способности запоминать информацию;

  • изменение концентрации внимания;

  • резкое изменение аппетита;

  • головная боль;

  • нарушение процессов пищеварения.

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Повышенная тревожность

Как правило, тревожное состояние возникает в ответ на какие-либо внезапные изменения в жизни. Подобное ощущение может вызвать необходимость публичного выступления или сдача экзаменов. При этом волнение сходит на нет, как только минует стрессовая ситуация.

В некоторых случаях тревожность не только не исчезает, а усиливается. Беспокойство, которое не проходит в течение длительного периода времени, требует должного внимания и обращения за квалифицированной помощью. Возможно, это является следствием генерализованного тревожного расстройства.

Какие факторы влияют на раздражительность? Фото Global Look Press
Какие факторы влияют на раздражительность?
Фото Global Look Press

Фобии

Понятие «фобия» означает сильное проявление страха или отвращения к чему-либо. Даже от представления объекта или ситуации, способной вызывать фобию, человек может нервничать и испытывать чувство раздражительности. Подобные проявления могут спровоцировать полеты на самолете, поездка в лифте, контакт с какими-либо животными, социальные ситуации и многое другое.

Недостаток сна

Хронический недосып, бессонница вызывают усталость, чувство разбитости и раздражительность. Человек не ощущает себя отдохнувшим. Полноценный сон крайне важен для нормальной и адекватной работы организма.

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Диабет

Низкий гликемический индекс бывает при диабете. Состояние сопровождается падением глюкозы в крови. Одними из симптомов гипогликемии являются слабость, повышенное потоотделение, раздражительность и нервозность. В некоторых случаях пациент может потерять сознание. «Людям, страдающим диабетом, необходимо постоянно контролировать уровень сахара, чтобы их состояние было стабильным», — комментирует врач Елена Титаренко.

Гормональный дисбаланс

Изменение уровня гормонов сопровождает ряд аутоиммунных заболеваний, среди которых не только диабет, но еще и гипертиреоз. Также гормональный фон меняется с наступлением менопаузы и во время ежемесячных циклических изменений в жизни женщины. Колебания показателей эстрогена и тестостерона могут вызвать раздражительность как у женского пола, так и у мужского.

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