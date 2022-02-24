Врач рассказала о необходимости замачивать орехи

Врач-эндокринолог Зухра Павлова у себя в Telegram-канале объяснила? для чего нужно замачивать орехи. По ее словам, орехи содержат много клетчатки, витаминов и минералов, но также и фитиновую кислоту, которая выводит из организма все полезное.

«Чем больше орешков мы съедаем, тем реальнее дефицит минералов в организме. А это чревато проблемами пищеварительной и иммунной систем, опорно-двигательного аппарата. Орехи — это жирный и аллергенный продукт. Чтобы получить максимальную пользу от них, предварительно необходимо нейтрализовать их защитный механизм. В этом поможет обычная вода», — отмечает Павлова.

Врач рекомендует заливать орехи водой и вымачивать. Лучше всего это делать на ночь.

После замачивания с некоторых орехов сойдет оболочка, по словам специалиста, но вместе с ней уйдут вещества, которые тормозят работу поджелудочной железы и печени.