ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:00

Врач рассказала о необходимости замачивать орехи

Галина Глазко
Орехи.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Зухра Павлова у себя в Telegram-канале объяснила? для чего нужно замачивать орехи. По ее словам, орехи содержат много клетчатки, витаминов и минералов, но также и фитиновую кислоту, которая выводит из организма все полезное.

«Чем больше орешков мы съедаем, тем реальнее дефицит минералов в организме. А это чревато проблемами пищеварительной и иммунной систем, опорно-двигательного аппарата. Орехи — это жирный и аллергенный продукт. Чтобы получить максимальную пользу от них, предварительно необходимо нейтрализовать их защитный механизм. В этом поможет обычная вода», — отмечает Павлова.

Врач рекомендует заливать орехи водой и вымачивать. Лучше всего это делать на ночь.

После замачивания с некоторых орехов сойдет оболочка, по словам специалиста, но вместе с ней уйдут вещества, которые тормозят работу поджелудочной железы и печени.

Как улучшить настроение. Диетолог Фус назвала продукты для борьбы со стрессом
Здоровье
1
0

Читайте также

Шаботова: «Мы сейчас в Киеве, но экстренно пытаемся выехать из страны»
«Бетис» — «Зенит»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы
Игровая ночь в НХЛ: Кучеров снова набрал два очка, а Ничушкин прервал голевую засуху
Бруну Фернандеш побил рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов
Ожирение: как определить и чем оно опасно?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названы причины тошноты и способы избавления от нее
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости