ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 17:00

Диетолог Фус назвала продукты для борьбы со стрессом

Галина Глазко
Как улучшить настроение.

Диетолог Светлана Фус рассказала, как за счет питания улучшить настроение и психологическое состояние. По ее словам, поможет в этом жирная морская рыба и орехи.

«В составе рыбы находятся полиненасыщенные жиры Омега-3, которые могут облегчить симптомы депрессии и снять тревогу. Такую рыбу следует употреблять два раза в неделю. Однако предпочтение стоит отдать анчоусам, сардинам, сельди и лососю. Справиться с тревогой также помогут орехи», — цитируют диетолога «Народные новости».

Фус отметила, что в грецких орехах содержится больше всего полезных веществ, которые помогают успокоить нервы.

Источник: https://nation-news.ru/683630-dietolog-svetlana-fus-posovetovala-zhirnuyu-rybu-i-orehi-dlya-podnyatiya-nastroeniya
0
Читайте также
Что делать, если не растут мышцы рук?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мясников рассказал о необычной болезни, которая не лечится таблетками
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости