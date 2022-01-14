Диетолог Фус назвала продукты для борьбы со стрессом

Диетолог Светлана Фус рассказала, как за счет питания улучшить настроение и психологическое состояние. По ее словам, поможет в этом жирная морская рыба и орехи.

«В составе рыбы находятся полиненасыщенные жиры Омега-3, которые могут облегчить симптомы депрессии и снять тревогу. Такую рыбу следует употреблять два раза в неделю. Однако предпочтение стоит отдать анчоусам, сардинам, сельди и лососю. Справиться с тревогой также помогут орехи», — цитируют диетолога «Народные новости».

Фус отметила, что в грецких орехах содержится больше всего полезных веществ, которые помогают успокоить нервы.