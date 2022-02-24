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Сегодня, 12:00

Врачи назвали новое негативное влияние глютена на организм

Галина Глазко
Манная каша.
Фото Global Look Press

Врачи рассказали, что глютен может повысить уровень тревожности человека. Их заключения опубликовали в Harper's Bazaar.

«Глютен — высокомолекулярный белок. Его можно найти в большинстве злаковых культур, особенно во ржи, ячмене и пшенице. Особую опасность оно представляет для людей с непереносимостью глютена, так как этот белок способен негативно воздействовать на работу ЖКТ и вызвать воспалительную реакцию», — отмечается в статье.

Принято считать, что для остальных людей глютен не представляет опасность. Однако многие врачи уверены, что от продуктов, содержащих глютен, все же стоит отказаться. Тем более сегодня в моде безглютеновые продукты и диеты.

Какие продукты содержат глютен? Какие продукты содержат глютен? Польза и вред

Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/starenie-mozga-3-prostye-privychki-kotorye-pomogut-ego-zamedlit/
Здоровье
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