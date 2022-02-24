Врачи назвали новое негативное влияние глютена на организм

Врачи рассказали, что глютен может повысить уровень тревожности человека. Их заключения опубликовали в Harper's Bazaar.

«Глютен — высокомолекулярный белок. Его можно найти в большинстве злаковых культур, особенно во ржи, ячмене и пшенице. Особую опасность оно представляет для людей с непереносимостью глютена, так как этот белок способен негативно воздействовать на работу ЖКТ и вызвать воспалительную реакцию», — отмечается в статье.

Принято считать, что для остальных людей глютен не представляет опасность. Однако многие врачи уверены, что от продуктов, содержащих глютен, все же стоит отказаться. Тем более сегодня в моде безглютеновые продукты и диеты.