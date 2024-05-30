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Академия Амбрелла 4 сезон: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры — где смотреть
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Сегодня, 14:25

1 мин.

Netflix показал тизер финального сезона «Академии Амбрелла»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Академия Амбрелла»
Фото Кадр из сериала «Академия Амбрелла»
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Netflix опубликовал тизер четвертого, финального сезона «Академии Амбрелла». Адаптация одноименной серии комиксов рассказывает о неблагополучной семье супергероев, которым приходится вернуться домой, чтобы выяснить правду о смерти их приемного отца и предотвратить надвигающийся апокалипсис.

В сериале снялись Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэйвер-Лампман, Роберт Шиэн и Эйдан Галлахер.

Первый эпизод четвертого сезона получил название «Невыносимая трагедия получения желаемого».

Премьера финального сезона сериала «Академия Амбрелла» пройдет на платформе Netflix 8 августа.

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