Режиссер «Гарри Поттера и узника Азкабана» рассказал, кто убедил его снять эту часть

В интервью Total Film кинорежиссер Альфонсо Куарон («Гравитация») рассказал, что другой постановщик Гильермо дель Торо («Форма воды») сыграл не последнюю роль в его решении снять «Гарри Поттера и узника Азкабана».

«Я был сбит с толку, потому что это совершенно не находилось в моем поле зрения», — объяснял Куарон.

Режиссер добавил, что поначалу не отнесся серьезно к предложению снять третью часть «Гарри Поттера», но Гильермо дель Торо сумел его переубедить.

«Я сказал ему: «Знаешь, мне предложили снять фильм о Гарри Поттере, но очень странно, что они выбрали меня». Гильермо ответил: «Подожди-подожди, хочешь сказать, ты не читал «Гарри Поттера»?». Говорю: «Не думаю, что это мое», после чего он в очень витиеватой лексике на испанском сказал: «Ты высокомерный засранец»».

После этих слов Альфонсо Куарон пересмотрел свои взгляды.

Ранее исполнитель роли Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф вспоминал, что выбор Куарона в качестве постановщика третьей части был не самым очевидным.

«Сейчас это решение выглядит здорово и мудро, но, пожалуй, не стоит вспоминать, насколько странным на тот момент казался выбор режиссера, который только что снял «И твою маму тоже» (эротическое роуд-муви, — Прим. Ред.)», — объяснил актер.