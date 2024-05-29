Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Гарри Поттер и узник Азкабана: режиссер Альфонсо Куарон и Гильермо дель Торо
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:25

1 мин.

Режиссер «Гарри Поттера и узника Азкабана» рассказал, кто убедил его снять эту часть

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В интервью Total Film кинорежиссер Альфонсо Куарон («Гравитация») рассказал, что другой постановщик Гильермо дель Торо («Форма воды») сыграл не последнюю роль в его решении снять «Гарри Поттера и узника Азкабана».

«Я был сбит с толку, потому что это совершенно не находилось в моем поле зрения», — объяснял Куарон.

Режиссер добавил, что поначалу не отнесся серьезно к предложению снять третью часть «Гарри Поттера», но Гильермо дель Торо сумел его переубедить.

«Я сказал ему: «Знаешь, мне предложили снять фильм о Гарри Поттере, но очень странно, что они выбрали меня». Гильермо ответил: «Подожди-подожди, хочешь сказать, ты не читал «Гарри Поттера»?». Говорю: «Не думаю, что это мое», после чего он в очень витиеватой лексике на испанском сказал: «Ты высокомерный засранец»».

После этих слов Альфонсо Куарон пересмотрел свои взгляды.

Ранее исполнитель роли Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф вспоминал, что выбор Куарона в качестве постановщика третьей части был не самым очевидным.

«Сейчас это решение выглядит здорово и мудро, но, пожалуй, не стоит вспоминать, насколько странным на тот момент казался выбор режиссера, который только что снял «И твою маму тоже» (эротическое роуд-муви, — Прим. Ред.)», — объяснил актер.

Гарри Поттер и&nbsp;Орден Феникса, Гари Олдман. Гари Олдман объяснил, почему не доволен своей актерской игрой в «Гарри Поттере»
Фильмы
0
Новости холдинга
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце

Придумай мем

Последние новости
21:30
Вышел новый трейлер «Видов доброты» Йоргоса Лантимоса
16:00
Вышел первый тизер мультфильма «Моана 2»
15:05
Премьера хоррора «Заклятье. Шепот ведьм» состоится 13 июня
13:00
Вестерн «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера выйдет в российский прокат 27 июня
28 мая 20:05
Вышел тизер триллера «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни