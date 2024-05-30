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Universal Pictures показал LEGO-версию трейлера мюзикла «Злая»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Universal Pictures / YouTube
Фото Universal Pictures / YouTube
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Universal Pictures опубликовал LEGO-версию трейлера мюзикла «Злая», главные роли в котором сыграли Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Грядущая картина расскажет о становлении двух волшебниц страны Оз: злой ведьмы Запада Эльфабы (Эриво) и доброй ведьмы Севера Глинды (Гранде).

Премьера первой части мюзикла «Злая» запланирована на 28 ноября 2024 года.

Злая, 2024. Вышел расширенный трейлер мюзикла «Злая» с Арианой Гранде

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