Universal Pictures показал LEGO-версию трейлера мюзикла «Злая»
Universal Pictures опубликовал LEGO-версию трейлера мюзикла «Злая», главные роли в котором сыграли Ариана Гранде и Синтия Эриво.
Грядущая картина расскажет о становлении двух волшебниц страны Оз: злой ведьмы Запада Эльфабы (Эриво) и доброй ведьмы Севера Глинды (Гранде).
Премьера первой части мюзикла «Злая» запланирована на 28 ноября 2024 года.
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