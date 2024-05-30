Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Семейное дело фильм: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:25

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Семейное дело» с Николь Кидман и Заком Эфроном

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Семейное дело»
Семейное дело, 2024.
Фото Кадр из фильма «Семейное дело»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Netflix опубликовал трейлер фильма «Семейное дело», главные роли в котором сыграли Николь Кидман и Зак Эфрон. Режиссером проекта выступил Ричард ЛаГравенес («P.S. Я люблю тебя»).

По сюжету Зара работает ассистенткой у кинозвезды Криса Коула. Устав от его эксцентричности и нарциссизма, героиня решает уволиться. Однако вскоре Зара обнаруживает, что ее стремление дистанцироваться не помогло, ведь Крис начал встречаться с ее матерью.

В фильме снялись Джои Кинг, Кэти Бейтс, Лайза Коши, Шерри Кола, Джиссетт Валентайн, Оливия Маклин, Бет Би Паркер и Аньес Маясари.

Премьера картины «Семейное дело» пройдет 28 июня на платформе Netflix.

Виды доброты, 2024. Вышел новый трейлер «Видов доброты» Йоргоса Лантимоса

Фильмы
0
Новости холдинга
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ

Придумай мем

Придумай мем

Последние новости
29 мая 22:25
Режиссер «Гарри Поттера и узника Азкабана» рассказал, кто убедил его снять эту часть
29 мая 21:30
Вышел новый трейлер «Видов доброты» Йоргоса Лантимоса
29 мая 16:00
Вышел первый тизер мультфильма «Моана 2»
29 мая 15:05
Премьера хоррора «Заклятье. Шепот ведьм» состоится 13 июня
29 мая 13:00
Вестерн «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера выйдет в российский прокат 27 июня