Врач рассказала, что есть по вечерам без вреда для фигуры

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова в новом выпуске на своем YouTube-канале рассказала, что стоит есть по вечерам без вреда для фигуры. При этом она отметила, что отказ от еды после 18.00 был актуален во времена Советского Союза, когда люди работали по четкому графику.

«Мир поменялся, и многие работают с 13.00 до 22.00, а есть и те, кто на удаленке и работает по своему графику. Если отбой у человека в 00.00, то ужин не должен быть позднее 20.00. Даже если вы ложитесь спать в 02.00, то ужин у вас все равно должен быть не позднее 22.00. И это нормально — за четыре часа до сна», — отметила врач.

Специалист рекомендует употреблять на ночь белковую пищу и овощи. А также стоит помнить, что чем позднее ваш ужин, тем более легким он должен быть. Тяжелая пища повышает инсулин, и, соответственно, вы будете плохо спать.

На завтрак необходимо есть белки, жиры или углеводы. Обедать стоит не ранее, чем через 3-4 часа после первого приема пищи.