Врач заявила, что сахар и алкоголь увеличивают риск образования камней в желчном пузыре
Врач Анна Свиридова заявила, что сахар и алкоголь увеличивают риск образования камней в желчном пузыре.
«Из питания необходимо исключить пять продуктов, которые содержат животный жир, холестерин, быстрорастворимые углеводы и имеют высокую калорийность, что способствует образованию камней. К таким продуктам относятся сахар, фастфуд и полуфабрикаты, блюда из мяса с повышенной жирностью, мороженое и алкоголь», — приводит слова Свиридовой
Источник: https://life.ru/p/1565872
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости