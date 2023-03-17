Врач заявила, что сахар и алкоголь увеличивают риск образования камней в желчном пузыре

Врач Анна Свиридова заявила, что сахар и алкоголь увеличивают риск образования камней в желчном пузыре.

«Из питания необходимо исключить пять продуктов, которые содержат животный жир, холестерин, быстрорастворимые углеводы и имеют высокую калорийность, что способствует образованию камней. К таким продуктам относятся сахар, фастфуд и полуфабрикаты, блюда из мяса с повышенной жирностью, мороженое и алкоголь», — приводит слова Свиридовой