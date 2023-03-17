Эксперт Мурадова посоветовала родителям разговаривать с детьми о пользе сна, чтобы научить режиму

Эксперт Елена Мурадова посоветовала родителям разговаривать с детьми о пользе сна, чтобы научить режиму.

«Рассказывайте, почему важно высыпаться: «Ты вчера лег поздно и теперь, наверное, тяжело. Сон «заряжает твою батарейку», влияет на то, как ты усваиваешь информацию в школе. Ты стал чаще срываться, хуже учиться, чаще болит голова, обрати на это внимание». Описывайте свои ощущения: как вы себя чувствуете, если не выспались. Нужно начать с себя. Установите правила для всей семьи. Например, в 21 час все ставят телефоны на зарядку, доделывают свои дела и начинают готовиться ко сну. «За компанию» подростку проще согласиться с правилами и следовать им», — приводит слова Мурадовой Life.ru.