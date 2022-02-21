Врач заявил о редком симптоме у переболевших коронавирусом

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что у переболевших коронавирусом наблюдаются скачки артериального давления.

«Это не самый частый симптом, например, головные боли наблюдаются значительно чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления», — приводит слова Крючкова Ura.ru.

Специалист отмечает, что также необходимо определить есть ли у человека нарушение свертываемости крови, проверить сердце, мозг и головные боли. Необходимо исключить и другие психоэмоциональные и физические перегрузки.