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Врач заявил о редком симптоме у переболевших коронавирусом

Галина Глазко
Прибор для измерения артериального давления.
Фото Global Look Press

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что у переболевших коронавирусом наблюдаются скачки артериального давления.

«Это не самый частый симптом, например, головные боли наблюдаются значительно чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления», — приводит слова Крючкова Ura.ru.

Специалист отмечает, что также необходимо определить есть ли у человека нарушение свертываемости крови, проверить сердце, мозг и головные боли. Необходимо исключить и другие психоэмоциональные и физические перегрузки.

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Источник: https://m.ura.news/news/1052533972
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