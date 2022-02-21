Кардиолог рассказала о признаках нехватки кислорода в организме

Кардиолог Анна Кореневич в новом выпуске на своем Youtube-канале рассказала о признаках, которые говорят о хроническом дефиците кислорода в организме.

По ее словам, главный признак называется «пальцы Гиппократа». При нем концевые фаланги пальцев на руках утолщаются, из-за чего они приобретают схожесть с барабанными палочками. Ногти же становятся круглыми и выпуклыми.

«Пальцы Гиппократа» бывают как у мужчин, так и у женщин, но у мужчин встречаются гораздо чаще. Этот признак можно увидеть именно у мужчин среднего возраста, которые постоянно курят. Он говорит о том, что в организме, действительно, не хватает кислорода из-за хронических заболеваний легких или болезней сердца", — отметила Кореневич.

Данный симптом, по словам врача, встречается и при других заболеваниях легких, например, хроническом бронхите, эмфиземе легких, бронхиальной астме, туберкулезе и раке легких.