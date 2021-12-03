Врач рассказала о пользе талой воды
Остеопат Юлия Баздырева рассказала об отличии талой воды от обычной.
«В талой воде молекулы упорядочены, благодаря чему ей гораздо легче вступать в реакцию с клетками организма, а органам куда проще ее впитывать. Ключевое свойство талой воды для человека — это ее чистота. В ней отсутствуют хлориды и соли, а ее применение ускоряет обмен веществ и помогает выводить из организма токсины. К тому же талая вода способствует улучшению памяти, сна, иммунитета и стимулирует работоспособность», — приводит ее слова сайт Medikforum.
Специалист также порекомендовала употреблять талую воду после размораживания, но не допускать, чтобы ее температура превышала 10 °C. Если пить ее в нагретом виде, то температура должна быть не больше 37 °C, чтобы вода могла сохранить свои полезные свойства.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю