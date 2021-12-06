Какие продукты питания повышают гемоглобин? Рассказала нутрициолог

Нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказала, какие продукты помогают повысить уровень гемоглобина в крови.

«При недостатке гемоглобина нам помогут красное мясо (это говядина и баранина) и субпродукты, а также витамин С (брусника, квашеная капуста, киви, брокколи). Они помогают усваивать железо. Из-за низкого гемоглобина появятся проблемы с щитовидной железой, репродуктивной системой, нарушением работы печени и детоксикации. Не будет сил и энергии вставать по утрам, начнут выпадать волосы и ломаться ногти», — приводит слова Дегтянниковой РИА «Новости».

Специалист также отметила, что при дефиците железа у человека наблюдается низкое давление и учащенный пульс, а также могут появляться трещины по краям губ.