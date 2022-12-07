ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:30

Врач рассказала о пользе напитков из имбиря

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото unsplash.com/@jusfilm

Американский врач-диетолог и доктор медицинских наук Кэндис О'Нил рассказала, что различные варианты имбирных напитков обладают оздоровительным эффектом. Об этом пишет ЗОЖ.news. Помимо общеизвестных укрепления иммунитета и улучшения метаболизма имбирь устраняет воспаление, нормализует показатели сахара и холестерина в крови. «Свежий имбирь может быть острым при употреблении. Обычно в него добавляют другие напитки, чтобы сделать его более вкусным и предотвратить желудочный рефлюкс», — говорит врач. В качестве добавок для напитка с имбирем могут быть использованы куркума и эхинацея.

Имбирь богат витамином С, магнием и калием. Он может быть использован при нарушениях пищеварения. «В имбире есть определенные ферменты, которые помогут при вздутии живота и тошноте, избавят от запора. Если вы страдаете синдромом раздраженного кишечника, имбирь поможет уменьшить некоторые из симптомов», — пояснила Кэндис О'Нил.

Также благодаря веществу гингеролу имбирь снижает болевой синдром, оказывает противовоспалительное и антибиотическое действие. «Важно отметить, что, если принимаете имбирь, вы не заметите немедленного облегчения боли, как если бы принимали ибупрофен или ацетаминофен, но он поможет притупить боль в долгосрочной перспективе и уменьшить хронические признаки воспаления», — рассказала врач.

Чтобы избежать изжоги, имбирный сок необходимо разбавлять и пить порциями 15-30 мл. В больших дозах имбирь может оказывать разжижающее действие на кровь, это необходимо учитывать при приеме соответствующих лекарств.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Питание
0
Читайте также
Психологические проблемы и личная драма. Биатлонистка Пипер погибла от несчастной любви
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала ЧМ-2022 по всему миру. Фото
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Вернувшиеся из украинского плена военные РФ рассказали о пытках
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Какие нормативы ГТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Опрос показал, что молодые люди до 24 лет чаще других склонны проходить медосмотры

Врач перечислила симптомы, которые говорят о непереносимости лактозы
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости