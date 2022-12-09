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Врач рассказала, как провести выходные эффективно и выйти на работу отдохнувшим

Мария Гусева
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Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова рассказала, что в выходные дни нужно максимально прислушиваться к своему организму, но лениться или выбиваться из привычного режима не стоит.

«Чтобы провести выходные максимально эффективно, надо составить расписание. Так намного ниже риск провести в кровати весь день, думая, чем заняться, из-за чего активность на выходных будет минимальной. А учитывая малоактивный образ жизни у многих людей, это еще и вредно для организма. Выходные — отличный повод заняться спортом, пойти на прогулку или провести генеральную уборку, во время которой вы также будете активно двигаться», — цитирует Life.ru Зяблову.

Врач отметила, что если организму требуется пассивный отдых, то не нужно отказывать ему в этом. Она подчеркнула, что нужно соблюдать привычный режим дня и ложиться спать вовремя, чтобы не испытывать стресс в рабочие дни.

Зяблова добавила, что в выходные не нужно фокусироваться на работе. В эти дни важно восстановиться физически и морально.

Источник: Life.ru
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