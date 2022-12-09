Косметолог назвала 4 процедуры, которые нужно сделать зимой

Врач-косметолог и дерматолог Ольга Андриянова рассказала, какие процедуры лучше сделать зимой.

Специалист сообщила, что зимой самое время провести фотоомоложение и фототерапию из-за уменьшенного воздействия ультрафиолетовых лучей.

«Такой процесс ухода за собой называется золотым стандартом косметологии, особенно хочется выделить процедуру Forever Young («Вечная молодость»), в результате которой пациент получает ровный тон кожи, отсутствие следов после лечения акне, отсутствие морщин. Курс составляет в среднем три-четыре процедуры один раз в 30 дней», — приводит Life.ru слова Андрияновой.

Косметолог порекомендовала также сделать термолифтинг. Эта процедура помогает стимулировать выработку коллагена, останавливает процесс старения, а также повышает тургор кожи, сокращает морщины и сужает поры.

Вместе с тем врач посоветовала обратить внимание на биоревитализацию. Эти «инъекции красоты» решают проблему питания кожи в холодное время, насыщают ее необходимыми витаминами.

Еще одной важной процедурой Андриянова считает фракционный фототермолиз. Такой уход помогает улучшить структуру и микрорельеф кожи, усилить обменные процессы, а также избавить от морщин и пигментации.