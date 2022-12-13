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Врач призвал раз в год проходить проверку для выявления онкологии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Онколог и химиотерапевт Андрей Пылев призвал раз в год проходить проверку для выявления онкологии.

«Многие пациенты любят самостоятельно сдавать анализ на онкомаркеры. Всегда нужно помнить, что определение уровня онкомаркеров для первичной диагностики не является первоочередной задачей и зачастую анализ данных параметров может не только не помочь, но и сбить с необходимого пути в поиске истинной природы проблемы», — приводит Life.ru слова Пылева.

Эксперт утверждает, что оптимальный вариант — контролировать состояние своего здоровья, а если при профобследовании появится подозрение на онкологическое заболевание — обращаться к профильному специалисту. Онколог посоветовал уделять время базовым диагностическим процедурам: УЗИ, осмотрам у маммолога, гинеколога, уролога.

При этом не нужно путать диспансерные программы со скринингом — как заявил специалист, в случае с последним идет поиск признаков конкретного онкозаболевания, поэтому его назначают строго определенным группам пациентов.

«Если мы говорим о достоверных данных, скринингу подлежат рак шейки матки, заболевания толстой кишки, рак легких, в ряде случаев рак предстательной железы и рак молочной железы», — добавил Пылев.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, как снизить риск развития онкологических заболеваний.

Источник: https://life.ru/p/1545302
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