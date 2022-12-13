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13 декабря, 16:00

Хирург назвал самые популярные заблуждения о липосакции

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пластический хирург Виталий Тимошенко назвал самые популярные заблуждения о липосакции.

«Липосакция не метод похудения, как заблуждается большая часть пациентов. Да, безусловно, с помощью липосакции, особенно проведенной в несколько этапов, можно сбросить немалое количество килограммов, но организм будет стараться вернуть утраченное и, возможно, вернет какое-то количество килограммов в других местах, где липосакция не проводилась.
Довольно распространенное заблуждение пациентов — липосакция лечит ожирение. Скажу сразу, это не так. Ожирение — это увеличение веса, вызванное чрезмерным накоплением жировой ткани в подкожном слое разных зон тела, а также вокруг внутренних органов, что, в свою очередь, приводит к различным нарушениям в организме», — приводит Life.ru слова Тимошенко.

Эксперт также подчеркнул, что липосакция не может полностью избавить от целлюлита.

«Даже если большая часть работы по приведению тела в желаемую форму сделана пластическим хирургом, пациенту после операции нужно будет поддерживать фигуру, и тогда он сможет наслаждаться красивым, стройным, подтянутым телом много счастливых лет», — добавил Тимошенко.

Ранее пластический хирург Надежда Петраш рассказала об опасных последствиях пластических операций.

Источник: https://life.ru/p/1545360
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