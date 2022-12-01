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Сегодня, 16:30

Кардиолог Гандельман объяснил, как снизить риск развития онкологии

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от Freepik

Врач-кардиолог и соведущий Елены Малышевой Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» рассказал, что снизить риск онкологических заболеваний помогут куриные яйца. «Если употреблять достаточное количество яиц, тело будет бороться с образованием раковых клеток», — пояснил доктор.

По словам экспертов программы, яйца — отличный продукт для завтрака, а идеальный способ их приготовить — техника пашот. Яйца пашот варят при температуре до 100 °C, что позволяет сохранить селен. Именно этот микроэлемент и выполняет функцию защиты от рака, заявляют эксперты программы.

Здоровье
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