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Врач назвала продукты, которые способны разрушить кишечник

12:00
Спиртные и газированные напитки опасны для кишечника. Фото Global Look Press
Спиртные и газированные напитки опасны для кишечника. Фото Global Look Press

Диетолог из Испании Эли Гальего назвала продукты, которые способны навредить микрофлоре кишечника. Ее заключения опубликовали в La Vanguardia.

Одним из основных врагов кишечного микробиома считается алкоголь. Спиртные напитки способны изменять его структуру, в результате чего во внутренние органы человека проникают вредные бактерии.

Также опасными являются газированные напитки. Они переполняют организм токсинами и снижают иммунитет. Гальего отметила, что отрицательно на кишечнике сказываются и растительные жиры, содержащиеся в большом количестве в кексах, печеньях, тортах и другой промышленной выпечке.

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Галина Глазко все материалы автора
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