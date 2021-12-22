Какой рис самый полезный? Ответила диетолог

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какой рис наиболее полезен для организма.

«Шлифованный рис — это в основном белый рис: басмати, жасмин, пропаренный. А нешлифованный — это бурый, красный, черный дикий. В нешлифованном рисе присутствует оболочка, в которой содержится большое количество полезных веществ: витамины группы B, селен и другие.

Крупы, которые не лишены оболочек, полезнее, потому что они содержат больше сложных углеводов, больше клетчатки и больше полезных веществ. Нельзя утверждать, что белый рис совсем не полезен. Это все-таки углеводы и источник энергии, которые имеют не самую высокую калорийность", — приводит слова специалиста «Москва 24».

По ее словам, больше всего полезных веществ можно получить, если смешать различные виды риса.