Врач назвала идеальные продукты для щитовидной железы
13:00
Врач-диетолог Ирина Рыль назвала список продуктов, которые помогают нормализовать функционирование щитовидной железы.
«Для пополнения организма йодом необходимо есть морскую капусту, морепродукты и морскую рыбу. Кроме того, в рацион стоит включить фейхоа, хурму и грецкие орехи.
Для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен. Лидер по его содержанию — это бразильский орех", — цитирует специалиста РИА «Новости».
Также она отметила, что для оптимального уровня выработки гормонов необходим тирозин (аминокислота), который находится в авокадо, киви, инжире, абрикосах и бананах.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю