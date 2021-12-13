Врач назвала идеальные продукты для щитовидной железы

Врач-диетолог Ирина Рыль назвала список продуктов, которые помогают нормализовать функционирование щитовидной железы.

«Для пополнения организма йодом необходимо есть морскую капусту, морепродукты и морскую рыбу. Кроме того, в рацион стоит включить фейхоа, хурму и грецкие орехи.

Для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен. Лидер по его содержанию — это бразильский орех", — цитирует специалиста РИА «Новости».

Также она отметила, что для оптимального уровня выработки гормонов необходим тирозин (аминокислота), который находится в авокадо, киви, инжире, абрикосах и бананах.