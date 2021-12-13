ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

Какие продукты помогают укрепить иммунитет? Рассказали врачи

14:00
Куркума.
Куркума.

Медики назвали три лучших продукта для укрепления иммунитета. Их заключения опубликовали на портале Express. По словам специалистов, эти продукты способны оказать сильное воздействие на организм.

На первом месте в этом списке находится куркума. Наиболее активным соединением в этом продукте является куркумин — мощное противовоспалительное и антиоксидантное средство, известное своими лечебными свойствами. Капуста богата антиоксидантами, такими как витамин С, который может помочь бороться с окислительным повреждением организма. Окислительное повреждение играет определенную роль во многих заболеваниях.

Еще в список попал шпинат, содержащий достаточное количество белка по сравнению с другими овощами (хотя в нем немного меньше белка, чем в капусте). Он также содержит полезную клетчатку.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Как правильно выбрать нижнее белье для тренировок
Оператор СП-2 прокомментировал заявления Берлина о проекте
0