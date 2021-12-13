Какие продукты помогают укрепить иммунитет? Рассказали врачи

Медики назвали три лучших продукта для укрепления иммунитета. Их заключения опубликовали на портале Express. По словам специалистов, эти продукты способны оказать сильное воздействие на организм.

На первом месте в этом списке находится куркума. Наиболее активным соединением в этом продукте является куркумин — мощное противовоспалительное и антиоксидантное средство, известное своими лечебными свойствами. Капуста богата антиоксидантами, такими как витамин С, который может помочь бороться с окислительным повреждением организма. Окислительное повреждение играет определенную роль во многих заболеваниях.

Еще в список попал шпинат, содержащий достаточное количество белка по сравнению с другими овощами (хотя в нем немного меньше белка, чем в капусте). Он также содержит полезную клетчатку.