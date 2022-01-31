ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 15:30

Врач назвал эффективный напиток для избавления от жира на животе

Врач рассказал о пользе зеленого чая
Галина Глазко
Зеленый чай.
Фото Global Look Press

Доктор Тим Бонд рассказал журналистам Daily Express о пользе зеленого чая. По его словам, этот напиток способен помочь избавиться от лишнего веса и убрать жир на животе.

Согласно документу 2021 года, который выпустила Консультативная группа по исследованию чая (TAP), зеленый чай способствует избавлению от висцерального жира, а также окружающего жизненно важные органы в брюшной полости.

Бонд отмечает, что зеленый чай может подавлять аппетит и снижать число ферментов, которые участвуют в метаболизме липидов в печени. Зеленый чай также полезен наличием в нем катехинов, которые действуют как сильные антиоксиданты.

2
0
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мясников назвал продукт для укрепления иммунитета при коронавирусе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости