Врач назвал эффективный напиток для избавления от жира на животе

Доктор Тим Бонд рассказал журналистам Daily Express о пользе зеленого чая. По его словам, этот напиток способен помочь избавиться от лишнего веса и убрать жир на животе.

Согласно документу 2021 года, который выпустила Консультативная группа по исследованию чая (TAP), зеленый чай способствует избавлению от висцерального жира, а также окружающего жизненно важные органы в брюшной полости.

Бонд отмечает, что зеленый чай может подавлять аппетит и снижать число ферментов, которые участвуют в метаболизме липидов в печени. Зеленый чай также полезен наличием в нем катехинов, которые действуют как сильные антиоксиданты.