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Сегодня, 08:00

Малышева заявила, что пакетированный апельсиновый сок лучше свежевыжатого

Галина Глазко
Фруктовый сок.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире шоу «Жить здорово» рассказала о пользе апельсинового сока. Специалист отметила, что этот напиток является природным антиоксидантом, который уменьшает риск развития атеросклероза.

При этом Малышева, ссылаясь на исследование, отметила, что пакетированный сок полезнее свежевыжатого.

«Если апельсины просто лежат, сорванные с ветки, то они витамин С теряют. Исследования показали, что через год с момента производства, к истечению его срока годности, в пакетированном соке было не меньше суточной нормы витамина С. Представляете! А в свежем апельсине — меньше суточной нормы», — заявила врач.

При этом она напоминает, что из-за очень большого содержания сахара сок является не водой, а едой.

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