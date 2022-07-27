Врач рассказала, кто может умереть от занятий спортом

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, кому стоит с осторожностью заниматься спортом. По словам специалиста, хоть и нет списка диагнозов, кому полностью противопоказан спорт, некоторым категориям людей нужно быть осторожными.

«Многое зависит от стадии заболевания, обострения и состояния здоровья. Любой человек может заниматься спортом, даже если у него есть хронические болезни. Иногда просто это должна быть легкая физическая активность. Даже те, кто не встает с постели, должны делать небольшую гимнастику, лежа прямо в кровати. Это необходимо для усиления кровотока и поддержки мышцы в рабочем состоянии. Им еще рекомендуется делать дыхательные упражнения», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Важно понимать, что для профессиональных занятий спортом и больших нагрузок необходимо пройти медобследование и получить разрешение врача. Не стоит переусердствовать без подготовки, в противном случае, по словам врача, это может иметь печальные последствия, включая смерть.

Чернышова советует заниматься легкими физическими упражнениями и не переусердствовать, тогда вы не навредите себе.