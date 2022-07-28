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Сегодня, 08:00

Ученые заявили, что пиво намного вреднее для мужчин, чем для женщин

Читать «СЭ» в
Пиво оказывает больше вреда мужчинам, чем женщинам.
Фото Global Look Press

Ученые пришли к выводу, что пиво способно нанести больше проблем со здоровьем именно мужчинам. Это связано со свойствами хмеля, который содержит фитоэстрогены. Как известно, они очень схожи с женскими половыми гормонами. Как раз поэтому у мужчин, которые злоупотребляют пивом, растет грудь.

Помимо этого, фитоэстрогены могут уменьшить количество энергии, привести к раздражительности и даже плаксивости у мужчин. А вот женщинам фитоэстрогены лишь усилят действие женских половых гормонов. Хмель полезен и во время менопаузы.

Стоит помнить, что чрезмерное употребление пива и других алкогольных напитков всегда только вредит здоровью.

Регулярное употребление пива наносит серьезный ущерб здоровью. Что будет, если пить пиво каждый день?

Источник: https://inosmi.ru/20220726/pivo-255164956.html
Здоровье
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