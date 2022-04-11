Какие симптомы говорят о раке крови? Рассказала врач

Врач-гематолог Светлана Бычкова перечислила первые признаки лейкемии (рака крови). По ее словам, в первую очередь нужно обратить внимание на показатели гемоглобина в крови.

«При лейкемии анализы могут показать уменьшение количества эритроцитов в кровеносной системе человека, что может привести к анемии. Снижаются еще и показатели гемоглобина до 30-60 граммов на литр крови», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Также есть ряд клинических проявлений, сигнализирующих об этом заболевании. К ним относятся лихорадка, повышенная до 37,1-38,0 градусов температура на протяжении нескольких дней.

Стоит обратить внимание и на сдвиг лейкоцитарной формулы влево в мазке крови.