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Какие симптомы говорят о раке крови? Рассказала врач

Гематолог назвала признаки, сигнализирующие о раке крови
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Важно следить за уровнем гемоглобина в крови.
Фото Global Look Press

Врач-гематолог Светлана Бычкова перечислила первые признаки лейкемии (рака крови). По ее словам, в первую очередь нужно обратить внимание на показатели гемоглобина в крови.

«При лейкемии анализы могут показать уменьшение количества эритроцитов в кровеносной системе человека, что может привести к анемии. Снижаются еще и показатели гемоглобина до 30-60 граммов на литр крови», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Также есть ряд клинических проявлений, сигнализирующих об этом заболевании. К ним относятся лихорадка, повышенная до 37,1-38,0 градусов температура на протяжении нескольких дней.

Стоит обратить внимание и на сдвиг лейкоцитарной формулы влево в мазке крови.

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Источник: https://vm.ru/news/959382-gematolog-bychkova-perechislila-govoryashie-o-rake-krovi-priznaki
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