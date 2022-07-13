Малышева призывает не паниковать из-за первого случая оспы обезьян в России

Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Telegram-канале высказалась о первом зафиксированном случае оспы обезьян в России. По словам специалиста, в сравнении с натуральной оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в более легкой форме. При этом вакцины против натуральной оспы помогают и против оспы обезьян.

«Паниковать и бояться не стоит. Этой инфекцией нельзя так заразиться, как мы заражались коронавирусом. Оспа обезьян не распространяется стремительно воздушно-капельным путем, и, чтобы заразиться ею, нужно постараться», — написала Малышева.

Для заражения оспой обезьян необходимо находиться не менее трех часов с зараженным человеком на расстоянии менее метра, а это очень тесный контакт.

При этом, как отмечает Малышева, люди, которые родились до 1980 года и поставили вакцину от оспы, защищены от этой болезни. Если они и болеют, то в легкой форме.

Также Малышева пожелала всем здоровья в своем посте.