Малышева рассказала, как жара влияет на сердце

Врач и телеведущая Елена Малышева вместе со своими коллегами в программе «Жить здорово!» на Первом канале рассказала о том, как жаркая погода влияет на человека.

«Лето — это всегда жара. Летом всегда резко повышаются сердечные проблемы», — сообщила Малышева.

Отмечается, что первой проблемой летом является риск образования тромбов, которые приводят к инфаркту и инсульту.

Также нарушается сердечный ритм. Это происходит из-за того, что с обильныем потоотделением из организма уходит калий. При его дефиците как раз и сбивается ритм. В результате аритмии нарушается кровоснабжение мозга.

Инфаркт или инсульт провоцирует физическая нагрузка совместно с нарушением водного режима в жару.

Специалисты в программе порекомендовали употреблять два-три литра воды в день и проверить сердце перед поездкой в отпуск.