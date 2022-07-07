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Малышева рассказала, как жара влияет на сердце

Галина Глазко
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Елена Малышева.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева вместе со своими коллегами в программе «Жить здорово!» на Первом канале рассказала о том, как жаркая погода влияет на человека.

«Лето — это всегда жара. Летом всегда резко повышаются сердечные проблемы», — сообщила Малышева.

Отмечается, что первой проблемой летом является риск образования тромбов, которые приводят к инфаркту и инсульту.

Также нарушается сердечный ритм. Это происходит из-за того, что с обильныем потоотделением из организма уходит калий. При его дефиците как раз и сбивается ритм. В результате аритмии нарушается кровоснабжение мозга.

Инфаркт или инсульт провоцирует физическая нагрузка совместно с нарушением водного режима в жару.

Специалисты в программе порекомендовали употреблять два-три литра воды в день и проверить сердце перед поездкой в отпуск.

Соблюдая правила пребывания на&nbsp;солнце, вы&nbsp;сможете избежать солнечного удара. Как легче перенести жару? Пять советов от эксперта

Елена Малышева
Здоровье
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