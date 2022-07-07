Как снизить риск развития рака? Советы онколога

Онколог Никита Королев объяснил, как можно снизить риск развития рака. По его словам, раковая клетка образуется из здоровой из-за повреждения митохондрий. При этом рак распространяется в те органы, которые уже имеют воспаление.

«Развитие рака провоцируют курение, чрезмерное употребление алкоголя и избыточный вес. Увеличивается риск при высоком уровне инсулина, который происходит при частых приемах пищи, употреблении много пустых углеводов и сахара», — приводит слова эксперта Solenka.info.

Профилактикой онкологии многие считают интервальное голодание. Также важно следить за рационом питания и употреблять качественные продукты. Необходимо есть продукты с омегой-3 и сократить количество омеги-6. Отказаться стоит от трансжиров, которые находятся в переработанных и рафинированных продуктах.

Клетчатка снижает риск развития рака, но только в том случае, если наш организм получает ее из натуральных продуктов.

Риск образования рака повышают синтетические антиоксиданты, а вот натуральные антиоксиданты, которые содержатся в овощах, уменьшают развитие онкологии. Физическая активность также помогает предотвратить это заболевание.