ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Малышева развеяла миф о пользе сметаны при солнечных ожогах

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Елена Малышева.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!» вместе с коллегами подняла тему солнечных ожогов. Так, по словам врачей, сметану, простоквашу и растительное масло не стоит использовать для лечения таких ожогов.

Как отметил иммунолог Андрей Продеус, эти продукты будут полезны только в том случае, если они холодные и могут охладить. При ожогах необходимо использовать кремы и мази, содержащие регенерирующие вещества.

«Во-первых, нужно обратить внимание, что с 10.00 до 16.00 часов, когда солнце самое жаркое в средней полосе России, загорать не стоит. Помимо этого нужно защищаться, используя солнцезащитные средства», — заявил в программе Продеус.

В свою очередь Малышева отметила, что стоит тщательно выбирать солнцезащитный крем. Особое внимание необходимо обращать на индексы SPF и PPD. Они должны быть в одном креме.

Пребывание на&nbsp;солнце. Солнечный ожог: причины, лечение и профилактика
Елена Малышева
Здоровье
1
0
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врачи рассказали, кому нельзя есть сыр
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости