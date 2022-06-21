Малышева развеяла миф о пользе сметаны при солнечных ожогах

Врач и телеведущая Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!» вместе с коллегами подняла тему солнечных ожогов. Так, по словам врачей, сметану, простоквашу и растительное масло не стоит использовать для лечения таких ожогов.

Как отметил иммунолог Андрей Продеус, эти продукты будут полезны только в том случае, если они холодные и могут охладить. При ожогах необходимо использовать кремы и мази, содержащие регенерирующие вещества.

«Во-первых, нужно обратить внимание, что с 10.00 до 16.00 часов, когда солнце самое жаркое в средней полосе России, загорать не стоит. Помимо этого нужно защищаться, используя солнцезащитные средства», — заявил в программе Продеус.

В свою очередь Малышева отметила, что стоит тщательно выбирать солнцезащитный крем. Особое внимание необходимо обращать на индексы SPF и PPD. Они должны быть в одном креме.