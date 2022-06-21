ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 09:00

Онколог рассказал, какие овощи увеличивают риск развития рака

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Маринованные овощи.
Фото forumhouse.ru

Врач-онколог Андрей Воробьев перечислил продукты, которые способны провоцировать развитие рака. По его словам, маринованные овощи могут нанести огромный вред здоровью.

Воробьев рекомендует отказаться от употребления любых маринованных овощей, так как у любителей солений в два раза увеличивается риск проявления онкологии.

«Исследования доказали, что соления оказывают на наш организм канцерогенное действие, которое вызывает клеточные мутации у грызунов», — приводит слова врача «Общественная служба новостей».

При этом зачастую рак поражает пищевод.

Ранее врач назвал способы раннего обнаружения рака кишечника.

Рак простаты&nbsp;&mdash; это большое горе. Пять основных симптомов рака простаты
Здоровье
Питание
2
0
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малышева развеяла миф о пользе сметаны при солнечных ожогах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости