Онколог рассказал, какие овощи увеличивают риск развития рака

Врач-онколог Андрей Воробьев перечислил продукты, которые способны провоцировать развитие рака. По его словам, маринованные овощи могут нанести огромный вред здоровью.

Воробьев рекомендует отказаться от употребления любых маринованных овощей, так как у любителей солений в два раза увеличивается риск проявления онкологии.

«Исследования доказали, что соления оказывают на наш организм канцерогенное действие, которое вызывает клеточные мутации у грызунов», — приводит слова врача «Общественная служба новостей».

При этом зачастую рак поражает пищевод.

Ранее врач назвал способы раннего обнаружения рака кишечника.