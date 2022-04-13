Врач заявила о вреде популярной диеты

Врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева рассказала о вреде монодиеты на обезжиренном твороге. По ее словам, такой продукт содержит витамины А и D, а для их усвоения как раз необходимы жиры.

«Долгое время считали, что животные жиры в любых количествах вредны, но это миф. Такие жиры необходимы в меру. Они важны для многих процессов в организме, например для усвоения некоторых витаминов, нормальной моторики желчного пузыря и других», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Как отмечает Королева, обезжиренный творог не опасен для здоровья, но этот продукт с 5-процентным содержанием жира полезнее.

Стоит также помнить, что любая монодиета опасна для организма. Питание человека должно быть разнообразным.