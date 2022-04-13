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Сегодня, 09:00

Врач заявила о вреде популярной диеты

Галина Глазко
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Врачи не рекомендуют питаться одним обезжиренным творогом.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева рассказала о вреде монодиеты на обезжиренном твороге. По ее словам, такой продукт содержит витамины А и D, а для их усвоения как раз необходимы жиры.

«Долгое время считали, что животные жиры в любых количествах вредны, но это миф. Такие жиры необходимы в меру. Они важны для многих процессов в организме, например для усвоения некоторых витаминов, нормальной моторики желчного пузыря и других», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Как отмечает Королева, обезжиренный творог не опасен для здоровья, но этот продукт с 5-процентным содержанием жира полезнее.

Стоит также помнить, что любая монодиета опасна для организма. Питание человека должно быть разнообразным.

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Источник: https://gazeta.ru/style/news/2022/04/12/17558060.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Здоровье
Питание
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