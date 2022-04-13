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Сегодня, 10:00

Диетолог рассказала об опасных продуктах для пожилых

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Грейпфруты не стоит есть пожилым людям.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вредной еде для пожилых людей. По ее словам, грейпфрут, соленое, сладкое и зелень могут быть крайне вредны для них.

«Грейпфрут и грейпфрутовый сок противопоказаны при приеме гипотензивных и некоторых других препаратов, которые часто пьют пожилые люди. Человек может получить нежелательный эффект вплоть до развития сердечной недостаточности», — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

Также специалист отмечает, что из-за гипертонии, которая есть у большинства пожилых, стоит сократить количество соленых продуктов. Они способны вызвать гипертонический криз, инфаркт или инсульт. В печенье и кондитерских изделиях содержатся трансжиры, которые провоцируют развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также вызвать диабет.

Осторожным стоит быть и с употреблением некоторой зелени. Например, петрушка богата витамином К, которая увеличивает свертываемость крови, способствуя тем самым образованию тромбов.

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Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/11042022/449464?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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