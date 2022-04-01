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Daily Mail: авокадо уменьшает риск развития инфаркта более чем на 20 процентов

Галина Глазко
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Авокадо поможет снизить уровень плохого холестерина.
Фото Global Look Press

Британское издание Daily Mail опубликовало статью ученых из Гарвардского университета о пользе авокадо. В ней говорится, что при употреблении даже одного авокадо в неделю, можно снизить риск развития инфаркта более чем на 20 процентов.

«Авокадо содержит жирные кислоты омега-3, которые способствуют снижению уровня плохого холестерина в крови и предотвращают образование бляшек в артериях», — говорится в публикации.

Специалисты пришли к такому выводу после того, как 30 лет наблюдали за более чем 110 тысячами здоровых мужчин и женщин в возрасте от 35 до 70 лет.

При этом отмечается, что авокадо можно есть по утрам с тостами, но без добавления сливочного масла, маргарина или сыра.

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