В Роспотребнадзоре объяснили отличие омикрона от ОРВИ
Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, как отличить омикрон от ОРВИ.
«Для сезонных респираторных инфекций более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела. Однако это же может отмечаться у некоторых пациентов и при коронавирусной инфекции, и при гриппе», — приводит слова специалиста «Российская газета».
Эксперт отмечает, что симптомы омикрона, гриппа и других вирусов практически идентичны. При этом во время гриппа температура тела повышается быстро, появляются боли в голове и першение в горле.
При этом Руженцова напомнила, что поставить диагноз без тестов невозможно.
Источник: https://rg.ru
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