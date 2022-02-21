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Сегодня, 13:00

В Роспотребнадзоре объяснили отличие омикрона от ОРВИ

Галина Глазко
Омикрон.
Фото Global Look Press

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, как отличить омикрон от ОРВИ.

«Для сезонных респираторных инфекций более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела. Однако это же может отмечаться у некоторых пациентов и при коронавирусной инфекции, и при гриппе», — приводит слова специалиста «Российская газета».

Эксперт отмечает, что симптомы омикрона, гриппа и других вирусов практически идентичны. При этом во время гриппа температура тела повышается быстро, появляются боли в голове и першение в горле.

При этом Руженцова напомнила, что поставить диагноз без тестов невозможно.

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Источник: https://rg.ru
Коронавирус
Здоровье
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