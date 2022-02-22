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Сегодня, 07:00

Назван фруктовый напиток для избавления висцерального жира

Галина Глазко
Яблоки.
Фото Global Look Press

Ученые из Великобритании в статье, опубликованной в Daily Express, рассказали о напитке, способном справиться с накопившимся в животе жиром. Эксперты также напоминают, что висцеральный жир опасен для организма человека, однако от него можно избавиться.

«Жиром, который выстилается вокруг всех внутренних органов, выделяются особые токсичные вещества. Это может вызывать воспаление в будущем. По этой причине от него обязательно необходимо вовремя избавляться», — отмечается в статье.

Ученые утверждают, что справиться с этом жиром поможет употребление напитка из яблок, который содержит в себе полифенолы.

Также помогут в борьбе с висцеральным жиром правильное питание и физическая активность.

Источник: https://www.express.co.uk/
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