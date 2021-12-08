В чем польза сметаны? Рассказала эксперт.

Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала о пользе сметаны и отметила, что этот продукт не стоит давать детям в возрасте до 1,5 года, а также с осторожностью есть ее больным гастритом, с проблемами с печенью или желчным пузырем.

«Сметана — кисломолочный продукт с достаточно высоким содержанием жира, поэтому важно соблюдать меру. Она содержит витамины (А, С, Е, К, D, гр. В), аминокислоты, цинк, калий, кальций. Благотворно влияет на процесс пищеварения, микрофлору. Полезна она и для красоты кожи, волос, ногтей. Дети, пожилые люди и люди с высокой физической активностью — вот кому особенно показан данный продукт, так как его состав богат белком и жирами», — цитирует Ковиненко РИА «Новости».

При этом она отметила, что не рекомендуется употреблять сметану детям в возрасте до 1,5 года, так как их система ЖКТ не готова полноценно переварить такой вид белка. Не исключать, но ограничивать употребление сметаны стоит худеющим, так как это калорийный продукт.