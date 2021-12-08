В чем польза сметаны? Рассказала эксперт
Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала о пользе сметаны и отметила, что этот продукт не стоит давать детям в возрасте до 1,5 года, а также с осторожностью есть ее больным гастритом, с проблемами с печенью или желчным пузырем.
«Сметана — кисломолочный продукт с достаточно высоким содержанием жира, поэтому важно соблюдать меру. Она содержит витамины (А, С, Е, К, D, гр. В), аминокислоты, цинк, калий, кальций. Благотворно влияет на процесс пищеварения, микрофлору. Полезна она и для красоты кожи, волос, ногтей. Дети, пожилые люди и люди с высокой физической активностью — вот кому особенно показан данный продукт, так как его состав богат белком и жирами», — цитирует Ковиненко РИА «Новости».
При этом она отметила, что не рекомендуется употреблять сметану детям в возрасте до 1,5 года, так как их система ЖКТ не готова полноценно переварить такой вид белка. Не исключать, но ограничивать употребление сметаны стоит худеющим, так как это калорийный продукт.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю