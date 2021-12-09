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Какие яблоки самые полезные: зеленые, красные или желтые?

08:00
Какие яблоки самые полезные? Фото Global Look Press
Какие яблоки самые полезные? Фото Global Look Press

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша отметила, что яблоки с красной, желтой и оранжевой кожурой содержат больше полезных веществ. Все из-за того, что в ярких фруктах содержится больше бета-каротина.

«Бета-каротин является хорошим антиоксидантом. Он оказывает комплексное благотворное воздействие на наш организм, в частности положительно влияет на зрение, мозг и сосуды. В зеленых яблоках тоже полезные, но в них содержится меньше бета-каротина.

Цветовые пигменты (бета-каротины) являются для некоторых людей аллергеном, поэтому им лучше употреблять именно зеленые яблоки", — приводит слова специалиста «Москва 24».

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Галина Глазко все материалы автора
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