Названы полезные свойства свежей мяты

Издание Haber7 опубликовало статью о пользе мяты. Так, по словам экспертов, она помогает очистить организм от токсинов и укрепить иммунитет.

Мята богата антиоксидантами, обеспечивающими надежную защиту от многих болезней, включая онкологию. Это растение помогает дыхательным путям, особенно эффективно оно при лечении астмы и бронхита.

Мята полезна при расстройствах желудка и кишечника, головных болях. Мятное масло способно бороться и с кожными высыпаниями.

Часто мяту добавляют в составы зубных паст, так как она не только помогает лечить зубы и десена, но еще и освежает дыхание.

Отмечается, что сушеная мята станет отличной добавкой к различным блюдам. Также очень полезен чай со свежей мятой и лимоном.