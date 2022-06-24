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Какие симптомы у полиомиелита? Ответила врач

Врач назвала основные симптомы полиомиелита
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Симптомы полиомиелита похожи на кишечную инфекцию.
Фото Global Look Press

Врач-инфекционист Елена Мескина перечислила основные симптомы вируса полиомиелита, следы которого ранее были обнаружены в канализации Лондона (Великобритания).

По словам специалиста, признаки этой болезни похожи на кишечные и энтеровирусные инфекции, а также ОРЗ.

«Возбудитель может попасть в организм через рот, например, во время приема пищи или контактным и бытовым способом. Инфекция развивается в кишечнике, проявляется в виде небольшого кишечного синдрома. Помимо этого, наблюдаются катарально-респираторные синдромы, когда поражаются верхние дыхательные пути», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

После уже проявляются симптомы, характерные поражению нервной системы. Это боли в конечностях, спине и головная боль. Редко, но может случиться паралич.

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Источник: https://vm.ru/news/976462-vrach-infekcionist-nazvala-glavnye-simptomy-poliomielita
Здоровье
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