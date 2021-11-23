В чем польза льняного масла? Объяснила врач

Диетолог Юлия Пигарева рассказала о пользе льняного масла. По ее словам, оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и выступает растительным аналогом рыбьего жира.

«Жирные кислоты омега-3 необходимы человеку для укрепления иммунной системы. Их можно получить только с едой, так как они не синтезируются организмом. Человеческому организму необходимы три вида омега-3 жирных кислот — это альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая (ЕПК) и докозагексаеновая кислоты (ДГК). Самое большое количество полезных свойств именно в двух последних кислотах», — приводит слова Пигаревой агентство «Прайм».

При этом она отметила, что льняное масло содержит в своем составе лишь альфа-линоленовую кислоту, а значит не может считаться полноценным источником омега-3.