Доктор Мясников рассказал, что нельзя употреблять при простуде и гриппе

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о том, что категорически нельзя употреблять при болезнях.

«Во время простуды и гриппа запрещено пить алкоголь. Как только ты подумал: «А не выпить ли мне рюмочку?», значит, уже выздоравливаешь! Нужно пить куриный бульон, который богат цинком и магнием, а также теплые напитки, например, клюквенный сок или чай с медом», — заметил Мясников.

При этом доктор отметил, что при болезни не стоит принимать большие дозы витамина C, так как он не ускоряет процесс выздоровления. По его мнению, лучше всего стараться есть как можно больше полезной пищи.