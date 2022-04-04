ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 09:00

В чем польза кизила? Рассказали врачи

Врачи заявили, что употребление кизила защищает от рака
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Кизил помогает предотвратить много болезней.
Фото travelask.ru

Портал Haber7 опубликовал статью о пользе кизила, дикого растения, которое растет в основном в Турции. Кизил — это богатая антиоксидантами красная ягода, которая укрепляет иммунную систему. Также ее используют для быстрого заживления кожных ран.

По словам экспертов, напиток из кизила способен защитить человеческий организм от раковых клеток (особенно рака молочной железы, простаты и кишечника), а также предотвратить распространение рака в другие части тела.

Эта ягода может за короткое время вывести токсины из организма, ускорить кровоток, поддержать здоровье сердца и снизить уровень плохого холестерина в крови.

А кизиловый отвар при регулярном употреблении несет положительный эффект в борьбе с ожирением.

Витамины. Что такое витамины и зачем они нужны?

Источник: https://haber7.com/saglik/haber/3140382-kizilcik-cayinin-faydalari-nelerdir-kizilcik-suyu-hangi-hastaliklara-iyi-gelir
Здоровье
Питание
1
Читайте также
«Олимпийский кошмар не должен повториться». Финны и американцы требуют перемен в фигурном катании
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Японии назвали главный продукт среди долгожителей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости