В чем польза кизила? Рассказали врачи

Портал Haber7 опубликовал статью о пользе кизила, дикого растения, которое растет в основном в Турции. Кизил — это богатая антиоксидантами красная ягода, которая укрепляет иммунную систему. Также ее используют для быстрого заживления кожных ран.

По словам экспертов, напиток из кизила способен защитить человеческий организм от раковых клеток (особенно рака молочной железы, простаты и кишечника), а также предотвратить распространение рака в другие части тела.

Эта ягода может за короткое время вывести токсины из организма, ускорить кровоток, поддержать здоровье сердца и снизить уровень плохого холестерина в крови.

А кизиловый отвар при регулярном употреблении несет положительный эффект в борьбе с ожирением.